Пенсионный фонд России разместил на депозитах 6,5 млрд рублей

ПФР в полном объеме разместил 6,5 млрд рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 54 дня. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Фонд 1 марта проводил на Московской бирже отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. сумма будет размещена на банковских счетах до 25 апреля. Минимальная ставка, на которую претендует ПФР – 20% годовых

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пенсионном фонде РФ начали принимать заявления на новую ежемесячную выплату. Пособие в повышенном размере будут выдавать с 1 марта текущего года. Речь идет о пособии по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое выдают только неработающим россиянам. Получить выплаты могут родители, опекуны, усыновители или попечители ребенка, которые не трудоустроены.