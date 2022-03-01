На Мебельной улице загорелся BMW

На Мебельной улице загорелся BMW
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вечером 1 марта в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:28 мск. На Мебельной улице, дом 21, корпус 1, загорелась машина.

В автомобиле марки BMW обгорела обшивка багажника, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 17:45 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.

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