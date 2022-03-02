Минэкономики ФРГ: в обозримом времени «Северный поток — 2» не будет сертифицирован

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в обозримом времени «Северный поток — 2» не будет сертифицирован.

«У нас был «Северным поток — 2», теперь не просматривается, что «Северный поток — 2″ в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».