Спасатели три часа тушили производственное здание на Складской улице

В Невском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил четырехэтажное производственное здание.

Возгорание случилось ранним утром среды, 2 марта, по адресу: Складская улица, дом 6. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 04:20. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в здании размером 120х70 метров горела обстановка на площади 50 квадратных метров.

В 7:14 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 5 единицы техники и 25 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы показали пожар на площади 300 «квадратов» у «Невской ратуши». Пожар на кровле строящегося здания в доме № 5 в Дегтярном переулке в Центральном районе Петербурга тушили 36 спасателей.