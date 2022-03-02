В России за сутки выявлено 97 тысяч случаев заражения COVID

В России за сутки выявлено 97 тысяч случаев заражения COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 97 455 человек. Число госпитализаций составило 11 754, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на среду, 2 марта, зафиксировали 784 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 183 530 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фактический уровень коллективного иммунитета жителей России может превышать статистическое значение.

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