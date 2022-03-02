Аналитик рассказал, может ли произойти полное закрытие границ России

Жители России массово скупают билеты на поезда «Аллегро», которые соединяют Северную столицу и Финляндию. На ближайшие даты билетов уже не осталось. Кроме того, наблюдается отток из страны IT-специалистов. Возникают мысли о полном закрытии границ РФ.

Политический аналитик Владимир Соловейчик поделился, что думает по этому поводу. Эксперт считает, что если границы России и закроют, то только власти Евросоюза, либо США, — сама страна на такой шаг не пойдет. Об этом пишет АБН.

Соловейчик предположил, что западные страны давно готовили железный занавес, еще когда вводились коронавирусные ограничения против России. Таким образом, ситуация началась еще задолго до инцидента с Украиной. Эксперт отметил, что такая политика будет продолжаться вне зависимости от существующего предлога. При этом если темы с COVID-19 и Украиной закончатся, найдутся новые.

Политолог заключил, что Евросоюз и США сильно заинтересованы в создании условий, чтобы изолировать Россию.

«Они хотят уничтожить экономику РФ, о чем сегодня вполне откровенно заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр», — утверждает Соловейчик.

Во вторник, 1 марта глава французского Минфина заявлял, что Евросоюз может начать вести тотальную экономическую и финансовую войну с Российской Федерацией.

Аналитик предположил, что одним из способов планируемого уничтожения экономики станет создание кадрового дефицита. В связи с этим страны Запада будут предпринимать усилия для возникновения и сохранения такого рода тенденций.

Соловейчик уверен, что массового оттока квалифицированных рабочих из России ожидать не стоит. По его словам, мало выехать из России, нужно въехать в страну ЕС и получить там вид на жительство, с чем могут возникнуть проблемы. Сомнительно, что получить жилье и трудоустроиться таким гражданам будет просто, в первую очередь из-за настроений западных властей.

При этом эксперт подчеркнул, что речь идет именно о финансовых магнатах и правителях западных стран. Обычные граждане продолжают относиться к жителям России с симпатией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в условиях западных санкций и ответных контрсанкций со стороны Российской Федерации граждане все еще могут пользоваться смартфоном для оплаты, а также переводить средства за границу.