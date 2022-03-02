На Ириновском проспекте из-за пожара эвакуировали Автодорожный колледж

В Красногвардейском районе около 18:03 произошло возгорание в Автодорожном колледже. Была проведена эвакуация.

В среду, 2 марта, на Ириновском проспекте, 29, корпус 2 произошел пожар в двухэтажном здании. На место приехали 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

Оказалось, что горит Автодорожный колледж (ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 80»). Очаг возгорания расположен в помещении аппаратной, обстановка успела обгореть на площади 3 квадратных метра, а сам кабинет при этом имеет размеры 40×20 метров.

Как сообщает 78.ru, в процессе эвакуации из здания вывели 15 студентов и двоих преподавателей. Пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что пожар ликвидировали в 18:37.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что справиться с пожаром, который разгорелся утром 2 марта в Сергиево на проспекте Ленина, 1 удалось за полтора часа.