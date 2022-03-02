На Ириновском проспекте из-за пожара эвакуировали Автодорожный колледж

На Ириновском проспекте из-за пожара эвакуировали Автодорожный колледж
На Ириновском проспекте из-за пожара эвакуировали Автодорожный колледж. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе около 18:03 произошло возгорание в Автодорожном колледже. Была проведена эвакуация.

В среду, 2 марта, на Ириновском проспекте, 29, корпус 2 произошел пожар в двухэтажном здании. На место приехали 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

Оказалось, что горит Автодорожный колледж (ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 80»). Очаг возгорания расположен в помещении аппаратной, обстановка успела обгореть на площади 3 квадратных метра, а сам кабинет при этом имеет размеры 40×20 метров.

Как сообщает 78.ru, в процессе эвакуации из здания вывели 15 студентов и двоих преподавателей. Пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что пожар ликвидировали в 18:37.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что справиться с пожаром, который разгорелся утром 2 марта в Сергиево на проспекте Ленина, 1 удалось за полтора часа.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ириновский проспект новости СПб пожар эвакуация


 

Новости партнеров
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Ещё на Gazeta.SPb
На Ириновском проспекте из-за пожара эвакуировали Автодорожный колледж
Украинский футболист Ярослав Ракицкий уходит из «Зенита»
У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в ...
Пискарев рассказал, что в Думу внесли поправки о наказании за ...
Магазины Apple в России закрыты временно. Работа скоро будет возобновлена
«Обновления» с сюрпризом: мошенники начали играть на стремлении людей к ...
Через 5 лет Россия присоединит Украину, Болгарию и Сербию: пророчество Ванги
Аналитик рассказал, может ли произойти полное закрытие границ России