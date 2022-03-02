Автосервис в Красносельском районе удалось потушить за полтора часа

Автосервис в Красносельском районе удалось потушить за полтора часа. Фото: pixabay

Автосервис в Красносельском районе удалось потушить за полтора часа. Фото: pixabay

Справиться с пожаром, который разгорелся утром в Сергиево на проспекте Ленина, 1 удалось за полтора часа.

Потушили полыхающий в Красносельском районе автосервис около 12:01. На месте работали 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 10:26. Сообщалось, что горит здание автосервиса размером 30х150 метров.

Как выяснилось позже, в одноэтажном, состоящем из 4-х боксов, здании автосервиса, обгорели целых три бокса на площади 150 квадратных метров.

Пожар ликвидировали, сведения о пострадавших на настоящий момент не поступали, все детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил четырехэтажное производственное здание. Сообщение поступило в экстренные службы около 04:20 в среду.