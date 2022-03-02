Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не собирается покидать Россию

На фоне сложившейся ситуации вокруг России сеть быстрого питания Burger King все равно не планирует покидать страну и до сих пор рассматривает ее как один из стратегических рынков.

О том, что Burger King не планирует уходить из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Также в компании рассказали, что соответствующее заявление сделано потому, что начали ходить слухи об уходе из страны крупнейших мировых фуд-ритейлеров на фоне обострения мировой обстановки.

«Данная информация не соответствует действительности. Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году», — заявил директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.

Шестов поделился, что сейчас компания испытывает некоторые сложности с поставкой ингредиентов, но эта проблема временная. Он подчеркнул, что сеть «прочно стоит на ногах».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota приняла решение остановить производство своих автомобилей в пятницу в связи с нарушениями логистической цепочки поставок.