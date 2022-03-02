Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не собирается покидать Россию

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не собирается покидать Россию
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не собирается покидать Россию. Фото: группа "ВКонтакте"/"BURGER KING® Russia"

На фоне сложившейся ситуации вокруг России сеть быстрого питания Burger King все равно не планирует покидать страну и до сих пор рассматривает ее как один из стратегических рынков.

О том, что Burger King не планирует уходить из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Также в компании рассказали, что соответствующее заявление сделано потому, что начали ходить слухи об уходе из страны крупнейших мировых фуд-ритейлеров на фоне обострения мировой обстановки.

«Данная информация не соответствует действительности. Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году», — заявил директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.

Шестов поделился, что сейчас компания испытывает некоторые сложности с поставкой ингредиентов, но эта проблема временная. Он подчеркнул, что сеть «прочно стоит на ногах».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota приняла решение остановить производство своих автомобилей в пятницу в связи с нарушениями логистической цепочки поставок.

Burger King общепит Россия рынок фаст-фуд


 

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