Пулковская таможня пресекла контрабанду касок и бронежилетов

Пулковская таможня пресекла контрабанду касок и бронежилетов
Товары отправляли по почте. Фото: https://pixabay.com/

В Петербурге сотрудниками Пулковской таможни была пресечена контрабанда касок и бронежилетов.

Об этом сообщают в пресс-службе таможни.

Так, двое граждан направляли за рубеж через почту продукцию военного назначения. Это были бронежилеты и каски. По закону, данные товары можно вывозить из России лишь на основании соответствующей лицензии.

Однако ушлые горожане, организовавшие «бизнес», указывали неверную информацию о наименовании товара и его отправителе. Так, бронежилеты были заявлены как «жилеты-утяжелители для тренировок», а отправляемые бронешлемы обозначались как мотошлемы.

Как пояснили в таможне, преступники приобретали в России продукцию военного назначения, регистрировали аккаунты на торговых площадках и там продавали каски и бронежитлеты иностранцам. Все товары отправлялись почтой. Кроме того, для того, чтобы отправлять свои товары, злоумышленники выбирали отделения, находящиеся далеко за пределами Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-начальнику Кингисеппской таможни дали 8 лет за получение взятки в 27 тыс. долларов.

бронежилет каски новости СПб происшествие пулковская таможня


 

Новости партнеров
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира
Ещё на Gazeta.SPb
Пулковская таможня пресекла контрабанду касок и бронежилетов
Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беннетом конфликт на Украине
Соединенные Штаты ввели санкции против российского оборонного сектора
Присмотреться к Samsung и Huawei: россиянам объяснили, что происходит с iPhone
Источник о Жириновском: «Владимир Вольфович способен только на ...
Минобороны РФ раскрыло потери российской армии в операции на Украине
Прилучный рассказал об истинной причине разводе с Муцениеце
ПФР предупредил, что для новой выплаты в 10 тыс. рублей придется написать ...