Пулковская таможня пресекла контрабанду касок и бронежилетов

В Петербурге сотрудниками Пулковской таможни была пресечена контрабанда касок и бронежилетов.

Об этом сообщают в пресс-службе таможни.

Так, двое граждан направляли за рубеж через почту продукцию военного назначения. Это были бронежилеты и каски. По закону, данные товары можно вывозить из России лишь на основании соответствующей лицензии.

Однако ушлые горожане, организовавшие «бизнес», указывали неверную информацию о наименовании товара и его отправителе. Так, бронежилеты были заявлены как «жилеты-утяжелители для тренировок», а отправляемые бронешлемы обозначались как мотошлемы.

Как пояснили в таможне, преступники приобретали в России продукцию военного назначения, регистрировали аккаунты на торговых площадках и там продавали каски и бронежитлеты иностранцам. Все товары отправлялись почтой. Кроме того, для того, чтобы отправлять свои товары, злоумышленники выбирали отделения, находящиеся далеко за пределами Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-начальнику Кингисеппской таможни дали 8 лет за получение взятки в 27 тыс. долларов.