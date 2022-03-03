В Ленинградской области отменили систему QR-кодов

В Ленинградской области отменили систему QR-кодов
Жителям Ленобласти больше не потребуется QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

Власти Ленинградской области приняли решение отменить систему QR-кодов, однако в некоторых местах он все же потребуется.

Об этом стало известно в четверг, 3 марта. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты и других общественных местах посетителям не потребуется предъявлять QR-код.

Как сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона, плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае QR-код пригодится. Масочный режим при этом сохраняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 4 марта петербуржцы смогут посещать общественные места без QR-кодов. Также, теперь не обязательно переводить на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет, рекомендации по самоизоляции снимаются. В ресторанах Санкт-Петербурга открываются детские игровые комнаты.

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