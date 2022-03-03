Netflix прекратил работу над российскими кинопроектами

Стриминговый сервис Netflix остановил работу над российскими кинопроектами.

Об этом сообщило профильное издание Variety. До недавнего времени компания работала в России над съемкой сериалов «Анна К», «Ничего особенного» и «Зато».

Напомним, актриса Светлана Ходченкова исполняла роль Анны Карениной в первом драматическом российском сериале по заказу Netflix. Съемки сериала были запланированы в Москве и Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Warner Bros отменила показ фильма «Бэтмен» на территории России за день до премьеры. Премьера картины режиссера Мэтта Ривза должна была состоятся 2 марта. Главную роль в новом «Бэтмене» сыграл Роберт Паттинсон. В роли Женщины-кошки снялась Зои Кравиц. Кроме того, в фильме появятся актеры Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.