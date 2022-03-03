С 4 марта ВТБ увеличил минимальную ставку по ипотеке в России на 22,4 %

С 4 марта ВТБ увеличил минимальную ставку по ипотеке в России на 22,4 %
С 4 марта ВТБ увеличил минимальную ставку по ипотеке в России на 22,4 %. Фото: пресс-служба ВТБ

Уже второй раз за текущую неделю ВТБ поднимает минимальную ставку по ипотеке, на этот раз она достигла 22,4%.

Увеличение минимальной ставки на ипотеку до 22,4% как на готовое, так и на строящееся жилье ВТБ назначил с 4 марта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

При этом отмечается, что базовые ставки ВТБ по госпрограммам изменять в планах нет. Кредиты, которые были выданы ранее, сохраняются с теми же условиями, включая процентную ставку.

В банке рассказали, что в связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков организация снова пересматривает условия по своим ипотечным программам.

Отмечается, что ВТБ готовы оказать помощь клиентам, которые столкнутся с трудностями при обслуживании своих кредитов. Кроме того организация планирует предложить жителям России программы реструктуризации кредитов и кредитные каникулы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые жители России могут заплатить дополнительный налог на ипотечное кредитование.

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