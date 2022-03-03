Россиян предупредили об еще одном налоге из-за ипотеки

Россиян предупредили об еще одном налоге из-за ипотеки
После увеличения Центробанком ключевой ставки некоторых россиян ждет новый налог на ипотечное кредитование. Фото: pixabay.com

Некоторым россиянам придется заплатить дополнительный налог на ипотечное кредитование. Об этом рассказал управляющий партнер «Большаков и партнеры» Андрей Большаков.

Специалист связал это с увеличением Центробанком ключевой ставки. Налог на ипотеку, в частности, предстоит сотрудникам банковских организаций, которые оформили кредит на квартиру или дом по сниженной процентной ставке. Остальных граждан, не оформлявших дешевую ипотеку, такой налог не коснется.

В беседе с «РИА Новости» Большаков объяснил, что налог от доход в результате разницы ставок положен в том случае, если заемщик и финансовое учреждение являются взаимозависимыми или между ними заключен трудовой договор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нового роста ставки от ЦБ можно ожидать к 5 марта.

Напомним, 28 февраля Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. 1 марта крупнейшие банки решили повысить проценты по кредитам.

ипотека налог экономика


 

Новости партнеров
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян предупредили об еще одном налоге из-за ипотеки
В Ленинградской области отменили систему QR-кодов
Стало известно, как изменится инфляция после 5 марта
Скончался петербургский актер Сергей Дьячков, озвучивавший Тимона в ...
Гаджеты Apple снова появились на прилавках в России, но уже с другими ценами
Место переговоров делегаций России и Украины могут перенести
Глава Центробанка: финансовая система России справится с экстремальной ситуацией
IKEA остановила продажи в России