Стало известно, как изменится инфляция после 5 марта

Стало известно, как изменится инфляция после 5 марта
Санкции сильно отразились на экономическом положении России. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В дальнейшем экономическое положение России будет меняться только в худшую сторону, предположили эксперты.

Крупнейшие банки 1 марта решили повысить проценты по кредитам после рекордного увеличения ключевой ставки Центробанк с 9,5 до рекордных 20%. Причиной такого решения мог стать маркетинговый ход. Либо это может свидетельствовать о новой волне инфляции в дальнейшем, заявили специалисты.

Как сообщило издание Ura.ru, экономист Константин Селянин объяснил, что рекордный подъем ключевой ставки означает в том числе, что ЦБ оценивает предстоящую инфляцию на уровне 20% годовых. Это в два раза выше, чем в прошлом году.

Селянин также предположил, что роста ставки от ЦБ можно ожидать к 5 марта. В этот день могут возобновиться торги на Мосбирже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

Россия санкции экономика


 

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