В ЛДПР рассказали, в каком состоянии сейчас находится Владимир Жириновский

В ЛДПР рассказали, в каком состоянии сейчас находится Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

В ЛДПР рассказали, в каком состоянии сейчас находится Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас находится в стабильном состоянии, но ему все еще требуется врачебное наблюдение, рассказали в партии.

Несмотря на стабильное состояние Жириновского, ему все еще необходимо находится под наблюдением, чтобы избежать неприятных последствий после болезни. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ЛДПР.

До этого утверждалось, что лидер ЛДПР уже постепенно идет на поправку. Ему требуется время на реабилитацию. Отмечается, что многие параметры организма Жириновского в целом пришли в норму.

Жириновский был госпитализирован 2 февраля. Минздрав РФ сообщал, что его состояние оценивалось как стабильное.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский может лишь пошевелить пальцами, если ему что-то нужно, утверждает источник. Согласно последней информации, состояние Жириновского крайне тяжелое и весьма нестабильное.