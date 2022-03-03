В ЛДПР рассказали, в каком состоянии сейчас находится Владимир Жириновский

В ЛДПР рассказали, в каком состоянии сейчас находится Владимир Жириновский
В ЛДПР рассказали, в каком состоянии сейчас находится Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас находится в стабильном состоянии, но ему все еще требуется врачебное наблюдение, рассказали в партии.

Несмотря на стабильное состояние Жириновского, ему все еще необходимо находится под наблюдением, чтобы избежать неприятных последствий после болезни. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ЛДПР.

До этого утверждалось, что лидер ЛДПР уже постепенно идет на поправку. Ему требуется время на реабилитацию. Отмечается, что многие параметры организма Жириновского в целом пришли в норму.

Жириновский был госпитализирован 2 февраля. Минздрав РФ сообщал, что его состояние оценивалось как стабильное.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский может лишь пошевелить пальцами, если ему что-то нужно, утверждает источник. Согласно последней информации, состояние Жириновского крайне тяжелое и весьма нестабильное.

владимир жириновский госпитализация коронавирус ЛДПР Россия


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
В ЛДПР рассказали, в каком состоянии сейчас находится Владимир Жириновский
Частный самолет с россиянами на борту был задержан на севере Канады
С 4 марта ВТБ увеличил минимальную ставку по ипотеке в России на 22,4 %
Песков и семь российских предпринимателей попали под «полные ...
В ночь с четверга на пятницу в поселке Левашово вспыхнул частный дом
С 4 по 8 марта городской и пригородный транспорт Петербурга меняет свой ...
Какие альтернативы бесконтактной оплате со смартфона существуют в России
Петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием