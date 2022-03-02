Источник о Жириновском: «Владимир Вольфович способен только на движение пальцами»

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский может лишь пошевелить пальцами, если ему что-то нужно.

Политик практически весь февраль пролежал в больнице. Доктора в прямом смысле слова борются за его жизнь. При этом соратники по партии заявляют, что с Владимиром Вольфовичем все хорошо и беспокоиться не о чем.

Невзирая на сообщения, распространяемые ЛДПР о приемлемом самочувствии 75-летнего политика, источники систематически приносят плохие вести из лечебного учреждения. Согласно последней информации, состояние Жириновского крайне тяжелое и весьма нестабильное.

Политический деятель находится в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики поддерживают его давление с помощью норадреналина, который увеличивает сердечный выброс. За жизнь главы ЛДПР борются лучшие доктора.

«Владимир Вольфович находится в медикаментозной седации. В таком состоянии он способен только на движение пальцами, руками и ногами — при просьбе», — рассказал инсайдер.

Стоит добавить, что Жириновский попал в больницу после осложнений, которые вызвала новая коронавирусная инфекция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов лег в больницу. Отмечается, что такое решение принял сам Зюганов в связи со сложной эпидемиологической ситуации в России, а также из-за операций, случившихся в жизни лидера КПРФ за последние несколько лет.