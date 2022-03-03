Эксперты рассказали, как российские туристы смогут попасть на Кипр без электронных про-виз

Эксперты рассказали, как российские туристы смогут попасть на Кипр без электронных про-виз
Эксперт рассказали, как российские туристы смогут попасть на Кипр без электронных про-виз. Фото: pixabay

Стало известно, что Кипр больше не будет выдавать электронные про-визы российским туристам. Однако эксперты поделились, каким образом россияне смогут попасть в страну после этого ограничения.

Отмечается, что отправиться на Кипр без про-визы смогут россияне, которые обладают действующим многократным шенгеном или национальным разрешением на въезд. Кроме того, пересечь границу смогут владельцы двукратных или многократных виз Болгарии, Румынии и Хорватии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на АТОР и посольство Кипра.

Консульства республики приняли решение о приостановке электронных виз жителям России из-за того, что система упрощенного предоставления разрешения на въезд действует только при наличии прямых рейсов между двумя странами. В сложившейся ситуации прямых рейсов между Россией и Кипром сейчас нет, так как до этого было принято решение о закрытии неба для российских авиакомпаний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что посольство Российской Федерации в Оттаве продолжает работать над ситуацией с задержкой самолета с россиянами на борту в Канаде.

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