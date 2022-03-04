Российские пенсионеры по старому образцу смогут получить до 38 тысяч

Пожилые люди, которые достигли пенсионного возраста, но по старому образцу, смогут получить до 38 тысяч рублей при соблюдении определенных условий.
Упомянутая выплата положена не только фактическим пенсионерам, но и тем гражданам, кто достиг пенсионного возраста по старому образцу. Так, женщины в возрасте от 55 лет и старше, а также мужчины от 60 лет и больше также смогут получить дополнительные денежные суммы. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов изданию PRIMPRESS.
Положенная выплата касается случая, когда граждан определенной возрастной группы уволили с работы. Такие люди могут получить пособие по безработице выше, чем для других категорий граждан.
Отмечается, что в первые три месяца после постановки на учет в службе занятости пенсионеру будет положено 75% от своего среднего заработка там, где он работал в последний раз. В 2022 году максимум, который можно получить, составляет 12 792 рубля в месяц. За первые три месяца сумма может достичь 38 тысяч рублей.
Власов рассказал, что в случае, если работу пенсионерам найти не удается, то после этого в течение трех месяцев выплачивается 60%, а после показатель снижается до 45%.
Чтобы получить соответствующую выплату, необходимо встать на учет на бирже труда в течение года со дня увольнения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в текущем 2022 году в России состоится ещё как минимум три повышения пенсий разных категорий граждан.