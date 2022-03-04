В России рассмотрят возможность приостановки маркировки товаров

Правительство России рассмотрит возможность отмены маркировки товаров в целях поддержки бизнеса в это непростое время.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, Минпромторг при поддержке первого вице-премьера Андрея Белоусова занимается разработкой предложения по отмене маркировки. Стоит отметить, что однозначного решения еще нет.

Планируется внеси предложение на рассмотрение правительства в рамках снижения нагрузки на бизнес, оно будет рассмотрено до 15 марта 2022 года. Одним из пунктов плана может стать приостановка маркировки товаров.

Кроме того, рассматривается введение моратория на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что маркировка молочной продукции станет обязательной с июня следующего года. Рекомендации по ней утвердили Минсельхоз и Минпромторг России. Как сообщили на сайте Министерства сельского хозяйства России, министр промышленности также добавил, что такая интеграция позволит минимизировать издержки и прослеживать путь продукции «от фермы до прилавка».