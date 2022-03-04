Совфед одобрил закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Совфед одобрил закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
Согласно документу, правительство наделят правом в текущем году объявить мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Совет Федерации единогласно одобрил закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения.

Документ, разработанный правительством, был внесен в Госдуму 3 марта. На следующий день закон был одобрен Совфедом. Инициатива призвана защитить национальные интересы страны от действий недружественных зарубежных стран.

Как сообщил ТАСС, в частности, в документе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Также устанавливаются процедуры, регламентирующие особенности правового режима при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, документ устанавливает особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на бизнес могут косвенно повлиять санкции, которые наложили США и ЕС, особенно, если ограничения будут продолжительными и окажут влияние на российскую экономику. В будущем можно ожидать сложности при привлечении капитала, что потенциально может снизить объем инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций.

Россия совфед экономика


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
Совфед одобрил закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
Петербургский нефролог Земченков освобожден, суд прекратил его дело о ...
В Петербург завезли почти 10 тонн европейских цветов перед 8 Марта
Песков заявил о тенденцию к снижению заболеваемости COVID в России
Петербуржцам объяснили порядок оплаты проезда в транспорте в условиях санкций
В России закрываются финская сеть PRISMA и отели SOKOS
В Банке России прокомментировали изменения в работе Visa и MasterCard
Путин: Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей