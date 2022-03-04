Совфед одобрил закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Совет Федерации единогласно одобрил закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения.
Документ, разработанный правительством, был внесен в Госдуму 3 марта. На следующий день закон был одобрен Совфедом. Инициатива призвана защитить национальные интересы страны от действий недружественных зарубежных стран.
Как сообщил ТАСС, в частности, в документе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
Также устанавливаются процедуры, регламентирующие особенности правового режима при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, документ устанавливает особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на бизнес могут косвенно повлиять санкции, которые наложили США и ЕС, особенно, если ограничения будут продолжительными и окажут влияние на российскую экономику. В будущем можно ожидать сложности при привлечении капитала, что потенциально может снизить объем инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций.