Совфед одобрил закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Согласно документу, правительство наделят правом в текущем году объявить мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Согласно документу, правительство наделят правом в текущем году объявить мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Совет Федерации единогласно одобрил закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения.

Документ, разработанный правительством, был внесен в Госдуму 3 марта. На следующий день закон был одобрен Совфедом. Инициатива призвана защитить национальные интересы страны от действий недружественных зарубежных стран.

Как сообщил ТАСС, в частности, в документе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Также устанавливаются процедуры, регламентирующие особенности правового режима при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, документ устанавливает особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на бизнес могут косвенно повлиять санкции, которые наложили США и ЕС, особенно, если ограничения будут продолжительными и окажут влияние на российскую экономику. В будущем можно ожидать сложности при привлечении капитала, что потенциально может снизить объем инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций.