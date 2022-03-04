«Ленинград» адресовал сбежавшей из России «элите» новую песню

&#171;Ленинград&#187; адресовал сбежавшей из России &#171;элите&#187; новую песню
"Ленинград" адресовал сбежавшей из России "элите" новую песню. Фото: скриншот YouTube

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленинград», созданная Сергеем Шнуровым, 4 марта выпустила новую песню на современные реалии «Прощай, элита!». На этот раз разговор идет о ситуации с Украиной.

Как всегда, в песнях музыканта Шнурова присутствует ирония, — ситуация обрисовывается не самым лучшим образом. Новая песня вышла на YouTube.

«Творческий и креативный люд в панике за жизнь, какой уж нет, оторвавшись от винца и блюд, плачется о судьбах в интернет. О курортах, виллах и счетах», — говорит артист.

На фоне специальной операции России по защите Донбасса многие из круга «элиты» уехали за границу и теперь переживают за свои активы. В связи с этим Ленинград решил показать, как со стороны обстоит ситуация.

Картинка в клипе следующая: Сергей Шнуров и вокалистка в кокошнике сидят на фоне моря, рядом стоят официанты. При этом артист утверждает «не война страшит их, а счета», акцентируя внимание на том, что паника российской элиты сейчас в частности связана с возможностью потерять все свои деньги. Также подчеркивается, что одновременно с призывами «за мир» многие граждане просто покидают страну и сбегают куда-то поближе к морям, откуда выкладывают фотографии совершенно не отражающие реальное сострадание о войне.

Припев песни тоже не обнадеживает: «Финита ля комедь», что идет в аналогии с выражением «Комедия окончена», кончились веселые времена для элиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что музыкант и исполнитель нашумевших песен о зимней уборке в Петербурге Сергей Шнуров раскрыл свой обман в клипе «Пока так».

Россия сергей шнуров украина элита


 

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«Ленинград» адресовал сбежавшей из России «элите» новую песню
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