Шнуров рассказал о своем обмане в клипе «Пока так»

Шнуров рассказал о своем обмане в клипе &#171;Пока так&#187;
Шнуров рассказал о своем обмане в клипе "Пока так". Фото: Instagram "shnurovs"

Музыкант и исполнитель нашумевших в последнее время песен о зимней уборке в Петербурге Сергей Шнуров раскрыл свой обман в клипе «Пока так». Да только касается он совсем не мусора и снежных куч, которые, к сожалению, остаются правдой.

В Instagram Шнуров опубликовал сообщение, где признался, что на самом деле не умеет играть на трубе.

«Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съёмок, а в кадре только открываю рот. Но это никак не отменяет [проблем] в нашем городе», — признался музыкант.

В январе 2022 года Шнуров начал активно обращать внимание на проблемы с уборкой мусора и снега в Санкт-Петербурге. Он несколько песен, которые собрали на YouTube уже более 3,5 млн просмотров. Многие петербуржцы поддержали Шнурова, а вот власти и чиновники считают песни музыканта очень некультурными, порочащими честь культурного города и заказанными кем-то.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что представители администрации Северной столицы отказались принимать участие в пресс-конференции «Ледяные страсти культурной столицы» с музыкантом Сергеем Шнуровым.

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