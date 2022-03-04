Россияне временно не смогут закупаться в бутиках брендов Louis Vuitton, Hermes и Chanel

Россияне временно не смогут закупаться в бутиках брендов Louis Vuitton, Hermes и Chanel. Фото: pixabay

Россияне временно не смогут закупаться в бутиках брендов Louis Vuitton, Hermes и Chanel. Фото: pixabay

Бутики известных брендов, которые принадлежат компании Louis Vuitton Moet Hennessy, а также Hermes и Chanel временно прекращают свою работу на территории РФ.

На фоне конфликта на Украине бутики брендов Louis Vuitton, Hermes и Chanel останавливают свою работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, которому информацию подтвердили представители компаний.

Отмечается, что бутики компании LVMH будут закрыты с 6 марта. По словам представителя, на территории России расположены 124 магазина, которые принадлежат французской группе люксовых компаний.

В Chanel приняли аналогичное решение о приостановке деятельности. В России у компании 17 бутиков, а также торговые точки в крупных торговых комплексах. Интернет-торговля также приостанавливается.

Hermes остановил свое коммерческую деятельность в России с вечера 4 марта. Кроме того, компания отложила планы по открытию собственного магазина в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться в 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России к ограничениям на пользование Facebook добавилась и социальная Twitter, доступ к которой был ограничен на всей территории страны.