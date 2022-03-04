Twitter больше не работает на территории России

Twitter больше не работает на территории России
Twitter больше не работает на территории России. Фото: Pixabay

В России к ограничениям на пользование Facebook добавилась и социальная Twitter, — доступ к нему был ограничен на всей территории страны.

Как стало известно, доступ к Twitter ограничили на основании статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

Федеральный закон предполагает ограничение доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, предполагается, что такие сайты могут спровоцировать участие в массовых мероприятиях направленных на нарушения установленного порядка.

Отмечается, что решение об ограничении доступа к Twitter Генпрокуратура России приняла еще 24 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook в Российской Федерации.

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