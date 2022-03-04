Песков: Россия не ставит целью разделение Украины на две части

Россия не ставит целью разделение Украины на две части, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Россия не ставит целью разделение Украины на две части, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, проводя специальную военную операцию на Украине, не ставит своей целью разделение страны на две части.

В интервью телеканалу Sky News Arabia Песков отметил, что, проводя специальную операцию, Россия хочет добиться обеспечения гарантий собственной безопасности, а не разделения Украины на две части. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что признав независимость ДНР и ЛНР и установив с ними дипломатические отношения, Россия имеет перед ними обязательства, в том числе и в области обеспечения безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 марта по телефону обсудили ситуацию на Украине.