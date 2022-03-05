Эксперты прогнозируют ускорение инфляции в России практически до 17%

По итогам 2022 года инфляция в России может вырасти до 16,8%, а ВВП — сократиться на 4,5%, считают эксперты.

Усугубление ситуации и неутешительные прогнозы специалистов по уровню инфляции и ВВП основываются на фоне жестких международных санкций и повышения ключевой ставки вдвое. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков из ведущих университетов, рейтинговых агентств и банков.

На фоне геополитической напряженности в ЕС и США также ожидается опережающий рост цен. В России, чтобы минимизировать эффект от введенных санкций, утвердили некоторые меры поддержки. Более точные оценки и прогнозы касательно экономической ситуации в стране можно будет дать после снижения волатильности, как отметили в Минэке. При этом там же подчеркнули, что на сегодняшний день экономика России на порядок более устойчива, чем была в 2014 году.

По прогнозам конечная инфляция по итогам текущего 2022 года может в несколько раз превысить докризисные официальные прогнозы. Так, в начале февраля по итогам 2022-го Минэком ожидался рост цен на уровне 5,9%.

Эксперт считают, что в 2022 году ВВП может снизиться практически на 4,5%. В последний раз инфляция перекрывала 15% в 2002 году, а снижение ВВП наблюдалось в 2015 году.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что главный текущий риск — это скачок инфляции из-за увеличенного спроса на валюту и потребительские товары. В частности речь идет об автомобилях, компьютерах, бытовой электронике, так как все больше проявляются признаки сворачивания импортных поставок, а также опасения вымывания их ассортимента с рынка.

Эксперты предполагают, что разрыв торговых связей с Европой на экономику ЕС окажет умеренно негативное влияние. При этом рост ВВП замедлится, сочетаясь с ускорением инфляции. Однако одновременно с этим ухудшаются и финансовые условия на европейских рынках капитала, так как существуют общие опасения из-за эскалации конфликта.

Сейчас есть некоторая неопределенность по ряду вопросов, заметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Например, какими будут итоговый санкционный пакет против РФ и ответ Москвы, и, кроме того, о каких антикризисных социально-экономических мерах подумают, а после и примут власти России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты рассказали россиянам о группе продовольственных товаров, цены на которую могут сильно вырасти уже в ближайшее время, — речь идет об овощах.