Эксперты рассказали, какая группа продуктов может резко подорожать в России

Эксперты рассказали россиянам о группе продовольственных товаров, цены на которую могут сильно вырасти уже в ближайшее время.

В скором времени, по прогнозом специалистов, стоит ожидать подорожание такой группы продуктов, как овощи. Фермер Аркадий Дудов заявил, что овощи могут стать дороже из-за роста цен на семена, которые закупаются у мировых производителей в валюте. Об этом пишет PRIMPRESS.

Эксперт подчеркнул, что цены на овощи могут подняться в российских магазинах уже в ближайшее время, потому что новый урожай семян ожидается только летом. Фермер отметил, что сельскохозяйственным компаниям необходимо уже сейчас компенсировать себе будущие затраты.

Дудов подчеркнул, что раньше на один гектар лука закупали семена на две тысячи евро, что было эквивалентно 140 тысячам рублей. Сейчас сумма вырастет в полтора раза.

Одновременно с этим другой фермер Андрей Прошаков успокаивает: дефицита овощей в России не будет. Правда, и по его мнению, стоимость их станет намного больше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Минпромторге рассказали о просьбе крупнейших сетей России на разрешение в ограничении продажи некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, чтобы справиться с перекупщиками.