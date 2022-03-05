Жителям России рассказали, что сможет заменить европейские автомобили

Эксперт рассказал, кто может закрепиться на российском автомобильном рынке взамен европейцев.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что китайцы и до недавней ситуации догоняли поставщиков автомобилей из других стран, но теперь их шансы закрепиться на российском рынке сильно увеличились. Об этом специалист поделился с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что на сегодняшний день китайский автопром производит практически все типы автомобилей, поэтому он вполне может заменить на российском рынке европейский автопром в случае, если он окончательно решит покинуть Россию. Исключительным условием может стать предложение конкурентных цен, как это и работало до настоящего момента.

Моржаретто признал, что корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но при этом разница не такая большая. Преимущество корейцев, по мнению эксперта, обосновывается тем, что они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше.

«У корейских компаний шире модельный ряд и они пока пусть и не принципиально, но опережают китайских конкурентов», — заявил Моржаретто.

Эксперт подчеркнул, что китайские машины дешевле корейских примерно на 10%, а корейские, в свою очередь, примерно на столько же дешевле европейских моделей, хотя по дизайну и по технической части китайские машины могут конкурировать даже с европейцами, заметил Моржаретто.

Как считает специалист, главная проблема автомобильного рынка сегодня — это то, что ни у кого сейчас нет цен, поэтому есть трудности с оплатой за товар. Моржаретто рассказал, что китайские компании также приостановили продажи из-за отсутствия стабильности валютного курса. Китайцы начнут продажи, когда установится курс рубля по отношению к доллару или юаню, при этом было предупреждение, что цены будут увеличены.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на авторынке сейчас тяжелая, потому что большинство компаний не продает машины в ожидании стабилизации валютного курса. Остается главная неопределенность с ценами и логистикой.

При этом Моржаретто заключил, что автомобили европейских марок поставляться в Россию не будут, по крайней мере, какое-то время, хотя никто из европейских автоконцернов не сказал, что уходят отсюда окончательно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что rрупнейшая японская корпорация Toyota останавливает производство своих автомобилей в России, что связано с нарушениями логистической цепочки поставок.