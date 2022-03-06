«Ашан» и другие магазины начали вводить ограничения на продажу основных продуктов

«Ашан» и другие магазины начали вводить ограничения на продажу основных продуктов
«Ашан», «Магнит» и «О’Кей» в марте сообщили, что продукты первой необходимости не будут взлетать в цене. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Россиянам не позволят смести с полок товары первой необходимости. На фоне панических настроений потребители могут начать запасаться едой впрок, а это чревато ростом спекуляции.

Сообщается, что «Ашан» уже перестал бесконтрольно торговать популярными позициями продовольствия. Это касается только социально значимых категорий, чтобы не допустить их исчезновения с прилавков магазинов торговой сети.

Как сообщил Минпромторг, сети гипермаркетов уже устанавливают лимиты продуктов в одни руки. В противном случае активизируются спекулянты, наживающиеся на панике. Продуктовые сети уполномочены самостоятельно выбирать позиции, оборот которых нужно контролировать.

Минсельхоз тоже считает такое решение обоснованным. Изначально соответствующая инициатива поступила от ретейлеров. Благодаря предпринятым мерам россияне не останутся без продуктов первой необходимости – товары всегда будут на полках.

Отмечается, что в отдельных городах уже зарегистрированы закупки социально значимых продуктов в партиях, превышающих нормы личного потребления. Очевидно, что их приобретали на продажу с последующей наценкой.

«Ашан», «Магнит» и «О’Кей» в марте сообщили, что продукты первой необходимости не будут взлетать в цене. Максимальная наценка не превысит 5 %. Это касается молочки, борщ-набора, сахара, хлеба и других популярнейших позиций.

В соцсетях распространилась информация, что другая сеть, «Атак», продает одному человеку не более ограниченно количество сахарного песка, круп, соли и т.д.

На конец февраля Минпромторг отчитался, что продуктовые сети имеют запасы продуктов минимум на 40 дней, а по отдельным позициям не менее чем на 50-70 дней.

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«Ашан» и другие магазины начали вводить ограничения на продажу основных продуктов
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