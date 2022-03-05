Иммунолог рассказал о риске новой вспышки пандемии COVID

Сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости COVID-19, однако риск нового всплеска есть. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости COVID-19, однако риск нового всплеска есть. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Не стоит исключать вероятность очередного всплеска заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, в марте и апреле эпидемиологическая ситуация в стране как правило хуже, чем зимой и летом. однако до лета крупных вспышек заболевания не будет.

Как сообщили «Известия», летний период оказывает противоэпидемический эффект, и в связи с этим существует надежда, что до лета и летом крупных вспышек вируса не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась почти вдвое за неделю. Так, по сравнению с предыдущей неделей число новых заражений уменьшилось на 45 %

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 3 481 новый случай коронавируса. Северная столица занимает третью строчку по суточному приросту в России. На первом — Свердловская область. На втором — Самарская область.