Россиянам рассказали, что нужно сделать, чтобы дополнительно получить по 13 тысяч в марте

Россиянам рассказали, что нужно сделать, чтобы дополнительно получить по 13 тысяч в марте
Россиянам рассказали, что нужно сделать, чтобы дополнительно получить по 13 тысяч в марте. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Некоторым категориям россиян может быть положена дополнительная выплата в 13 тысяч рублей. Для того, чтобы получить деньги, необходимо подать заявление.

Дополнительные выплаты в 13 тысяч положены в первую очередь нуждающимся категориям граждан, а именно, малоимущим семьям, а также одиноко проживающим гражданам. Также на дополнительные деньги могут рассчитывать люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Гражданин сможет получить пособие, если его общий доход ниже уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на региональные министерства труда и социальной защиты.

Для получения выплаты необходимо, что у человека отсутствовало трудоустройство. Государство помогает гражданам найти работу, предоставляя при этом выплату в размере 13 241 рубля. При этом деньги человек получает в первый месяц после заключения соглашения с государством, а после еще в течение трех месяцев, как гражданин найдет работу.

Важно, чтобы человек был зарегистрирован как безработный и пошел на биржу труда. Заявление на выплату можно подать в соцзащиту или в МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые пожилые люди в России могут рассчитывать в марте на получение «пропущенных» индексаций пенсий.

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