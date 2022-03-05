ПФР сообщил российским пенсионерам о готовящихся в марте выплатах «пропущенных» индексаций

Часть пожилых людей России могут рассчитывать в марте на получение «пропущенных» индексаций пенсий.

Речь идет о выплатах от ПФР, которые положены тем российским пенсионерам, которые уволились с работы в ноябре 2021 года. Об этом пишет PRIMPRESS.

Отмечается, что несмотря на то, что по закону в настоящее время работающим пенсионерам начисляется ежегодная индексация пенсий, фактически она не выплачивается из-за ограничений. При этом получить доплату все-таки можно, но только после увольнения с официального места работы.

В этом случае гражданам начисляется пенсия с учетом всех предыдущих индексаций, включая доплату за несколько месяцев. Таким образом, те, кто уволился в ноябре 2021 года, смогут получить доплату уже в марте 2022 года, и деньги при этом придут с учетом всех «пропущенных» индексаций.

«После прекращения трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения», — заявили в ПФР.

Отмечается, что в полном размере пенсия выплачивается на четвертый месяц после месяца увольнения, как раз с доплатой за три предыдущих месяца. После этого пенсионер может снова устроиться на работу, но в этом случае начисленной прибавки он не лишится, — выплаты будут поступать с учетом установленной индексации все время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Госдума приняла законопроект, который дает право правительству оперативно индексировать пенсии граждан.