Сбербанк работает над возможностью выпуска карты «Мир» — UnionPay

Сбербанк прорабатывает возможность выпустить кобейджинговую карту «Мир» — UnionPay.

В скором времени может появиться кобейджинговая карта «Мир» — UnionPay от Сбера. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на кредитную организацию.

«Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay», — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что о сроках запуска будет сообщено позже дополнительно.

До этого стало известно, что Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Выпущенные этими системами в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, не остановят свою работу до истечения срока действия, как обычно, при этом операции по ним будут обрабатываться Национальной системой платежных карт.