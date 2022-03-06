В Ленобласти ковид подцепили еще 625 человек

С коронавирусом в Ленобласти госпитализировали 58 человек. Фото: pexels.com

С коронавирусом в Ленобласти госпитализировали 58 человек. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 625 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 173 749 случаев ковида. При этом выздоровели 125 918 пациентов, в том числе 1 377 за последние сутки. Кроме того, стало известно о шести летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 358

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1 901 человек. Третье место у Подмосковья —916 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ предполагают, что коронавирус никогда не исчезнет.