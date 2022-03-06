Санкции Microsoft могут отключить функции ПК

Санкции Microsoft могут отключить функции ПК
Не стоит обновлять до последней версии свой компьютер. Фото: unsplash.com

Некоторые функции персонального компьютера могут выключиться в связи с санкциями Microsoft.

Для того, чтобы работа сервисов не была прекращена, советуют отключить обновление программ. Это касается и системы Windows. Рекомендуется также выключить автоматические обновления, передает «МК в Питере».

Напомним, что американская корпорация Microsoft, являющаяся поставщиком Windows, сообщила о приостановке продаж своей продукции на территории Российской Федерации.

Это может отразиться на «облаке» и оплате подписки. Они могут перестать работать. К слову, уже приобретённый софт всё равно будет действовать.

Сотрудник IT-департамента одного из министерств Правительства Москвы заявил, что продукты компании пока доступны. Угрозы прекращения поддержки и удалённого отключения нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России приостановлена работа PayPal.

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Санкции Microsoft могут отключить функции ПК
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