Сбежались на крики: в Гатчинском районе мужчина ударил соседа ножом в горло

Что соседи не поделили — в настоящий момент неизвестно.
Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.
Росгвардейцам удалось задержать мужчину, который нанес ножевое ранение своему соседу по квартире. Все произошло 6 марта, днем, в Гатчинском районе.
Между знакомыми в одной из квартир на Станционной улице в городе Коммунар произошел конфликт. В результате ссоры гражданин взял нож и ударил соседа в шею.
К счастью, крики услышали жители другой квартиры. Они-то и вызвали оперативников. Подозреваемого взяли прямо на месте происшествия.Раненого доставили в больницу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку. Пострадавшую выводили ревущей.