В Госдуме задумались об увеличении стоимость рабочего часа в России

В Госдуме задумались об увеличении стоимость рабочего часа в России. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Госдуме задумались об увеличении стоимость рабочего часа в России. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов решил призвал к увеличению в России стоимости рабочего часа.

По мнению Кирьянова, необходимо, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточно. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы, необходимо увеличить стоимость одного рабочего часа в России. Об этом пишет Ura.ru.

«Для нас важнее труд самозанятого, который ничем не регламентируется в плане времени. Это образ труда ответственного человека, который понимает свою квалификацию», — заявил Кирьянов.

Депутат подчеркнул, что пытается добиться улучшения производительности труда за счет увеличения его оплаты. Кирьянов отметил, что в кодекс о труде были внесены поправки, которые связаны с удаленным доступом. Это было сделано с целью ограничить труд человека в вечернее и ночное время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты прогнозируют прирост среднерыночных зарплат программистов на 25% к концу 2022 года.