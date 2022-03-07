Минфин создал подкомиссию, которая будет контролировать осуществление иностранных инвестиций

Минфин Российской Федерации создал подкомиссию правкомиссии по иностранным инвестициям в стране, которая будет заниматься контролем осуществления иностранных инвестиций.

Минфином была создана специальная подкомиссия по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранцами и валютных операций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что подкомиссию возглавляет глава министерства Антон Силуанов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин подписал закон, который гласит о возможности применения санкций к тем иностранцам, нарушающих права россиян или совершают против них преступные действия.