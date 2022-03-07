В России за сутки выявили более 73 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки выявили более 73 тыс. заболевших COVID-19
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 73 162 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в понедельник, 7 марта.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 671 гражданин России. В Москве жертвами вируса стали 68 человек, в Петербурге — 59, а в Московской области — 19.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 356 952 россиянина.

Всего в России зафиксировано 17 млн 14 тыс. 818 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист допустил ухудшение ситуации по коронавирусу в России. По его словам, существует две причины такого развития ситуации.

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