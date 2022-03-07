В Петербурге заработал сервис бронирования отелей и экскурсий вместо Booking

В Петербурге начал работать сервис по бронированию отелей и экскурсий. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге начал работать сервис по бронированию отелей и экскурсий. Фото: https://pixabay.com

Новый сервис российского производства.

В Петербурге начал работу отечественный сервис, специализирующийся на бронировании отелей. Программа предполагает альтернативу закрывшемуся Booking.com. Об этом заявил вице-губернатор Максим Соколов.

Портал Visit Petersburg. позволяет купить билеты на самолет из разных субъектов России, забронировать гостиницу или отель, подобрать себе туристический маршрут, а также найти аккредитованного гида.

Отыскать подходящий вариант для проживания, а также заплатить за него можно на сайте travel.rzd.ru. Список гостиниц, сотрудничающих с порталом, будет расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы магазины, отели, компании, закрывающиеся в Петербурге из-за санкций.