Елизавета II провела первую встречу после перенесенного коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II, которая недавно переболела коронавирусом, встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает People, встреча прошла в родовом Виндзорском замке, где она ранее лечилась от ковида. Темы, которые Трюдо обсуждал с Елизаветой II не уточняются.

Ранее королеве Великобритании Елизавете II диагностировали коронавирусную инфекцию. 95-летняя королева переносла заболевание в легкой форме, у нее проявлялись легкие симптомы ОРВИ.

До этого коронавирусом заразился 73-летний сын королевы — принц Уэльский Чарльз. Он виделся с матерью незадолго до получения положительного теста на COVID-19. После диагноза он самоизолировался. Тогда сообщалось, что у Елизаветы не проявились какие-либо симптомы инфекции. Позже ковид выявили и у супруги принца Чарльза, герцогини Корнуолльской Камиллы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Елизавета II отмечает свой «платиновый» юбилей со дня восшествия на престол тортом и ландышами.