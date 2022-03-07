Anex Tour приостановил перевозки за рубеж

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям из-за риска ареста самолетов.

«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов», — написала она в своем Telegram-канале.

Догузова отметила, что туроператор поможет своим туристам вернуться домой.

Ранее Росавиация обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время. Кроме того, ведомство закрыло воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

Напомним, Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в турецкий Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта. В неделю число рейсов возрастет до 21.