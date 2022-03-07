Anex Tour приостановил перевозки за рубеж

Anex Tour приостановил перевозки за рубеж
Anex Tour приостановил полеты по зарубежным направлениям. Фото: pixabay

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям из-за риска ареста самолетов.

«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов», — написала она в своем Telegram-канале.

Догузова отметила, что туроператор поможет своим туристам вернуться домой.

Ранее Росавиация обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время. Кроме того, ведомство закрыло воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

Напомним, Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в турецкий Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта. В неделю число рейсов возрастет до 21.

Anex Tour авиаперевозки Зарина Догузова


 

Новости партнеров
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
Anex Tour приостановил перевозки за рубеж
Эрдоган заявил Путину о возможности торговли в российских рублях
«Тяжела игра». Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Уфой»
В Петербурге участника несанкционированной акции отправили под домашний ...
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился
Елизавета II провела первую встречу после перенесенного коронавируса
«Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0
В Госдуме предложили национализировать производства компаний, ушедших из России