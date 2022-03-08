В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие

В американской школе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.

Инцидент случился в американском городе Де-Мойн в штате Айова 8 марта, сообщает CNN.

Сейчас школа закрыта. Представитель пожарной охраны Ахман Дуглас рассказал, что пострадали два мальчика и одна девочка. Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники полиции задержали подозреваемых.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.