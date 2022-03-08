СК и прокуратура организовали проверку после крушения самолета в Ленобласти

В Ленинградской области организованы проверки после падения легкомоторного воздушного судна. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранительные органы.

Проверку по факту крушения самолета организовали управление СК на транспорте и транспортная прокуратура.

На месте происшествия, помимо сотрудников МЧС, работают следователи и криминалисты. Специалисты осматривают место крушения и воздушное судно.

«Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Воздушное судно разбилось во вторник около 14:30 вблизи деревни Потанино Волховского района области. На борту находились пилот и пассажир, оба не выжили. Возгорания за падением не последовало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС показало фото с места крушения самолета в Ленобласти.