СК и прокуратура организовали проверку после крушения самолета в Ленобласти

СК и прокуратура организовали проверку после крушения самолета в Ленобласти
Место крушения воздушного судна в Волховском районе Ленобласти. Фото: МЧС России

В Ленинградской области организованы проверки после падения легкомоторного воздушного судна. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранительные органы.

Проверку по факту крушения самолета организовали управление СК на транспорте и транспортная прокуратура.

На месте происшествия, помимо сотрудников МЧС, работают следователи и криминалисты. Специалисты осматривают место крушения и воздушное судно.

«Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Воздушное судно разбилось во вторник около 14:30 вблизи деревни Потанино Волховского района области. На борту находились пилот и пассажир, оба не выжили. Возгорания за падением не последовало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС показало фото с места крушения самолета в Ленобласти.

крушение самолета ленобласть падение самолета потанино проверка прокуратура ск


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Ещё на Gazeta.SPb
СК и прокуратура организовали проверку после крушения самолета в Ленобласти
МЧС показало фото с места крушения самолета в Ленобласти
Петербурженкам подарили музыкальный ретротрамвай на 8 марта
Путин подписал закон о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций
Хлебозаводы Fazer в Петербурге продолжают работать в обычном режиме
Женщины назвали подарки, которые хотели бы получить на 8 марта
Легкомоторный самолет разбился в Ленобласти, двое погибли
Полиция накрыла нарколабораторию в квартире на проспекте Луначарского