Соединенные штаты запретили импорт российской нефти

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о запрете импорта энергоносителей из Российской Федерации.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 8 марта.

По словам американского лидера, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт.

Джо Байден также добавил, что цены на бензин в стране будут и дальше расти в связи с введенными в отношении России ограничениями.

Лидер США заявил, что власти призывают частников сильно не завышать цены. Америка планирует бороться со спекулянтами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Соединенных Штатов Америки закроют свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний из России. Об этом сообщает Министерство транспорта США.