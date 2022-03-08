Россиян предупредили, к чему нужно готовиться уже 9 марта

Финансовыми аналитиками даны прогнозы по поводу дальнейшей ситуации с российской валютой и курсами иностранных валют. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Финансовыми аналитиками даны прогнозы по поводу дальнейшей ситуации с российской валютой и курсами иностранных валют. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жителям Российской Федерации поведали, к чему предстоит быть готовыми уже 9 марта 2022 года.

Свои прогнозы делают финансовые аналитики. Они касаются дальнейшей судьбы российской национальной валюты, а также курсов иностранных валют. Об этом сообщает издание PRIMPRESS накануне.

Преобладающее большинство специалистов считают, что в скором времени ситуация в этом плане гораздо лучше не станет. Российский рубль будет все также падать. И начнется это уже с сегодняшнего дня, с 9 марта.

Центральный банк Российской Федерации в последний раз устанавливал курс иностранных валют 6 марта. На тот момент, доллар был закреплен на уровне 105,81 рублей, евро же – на уровне 115,62 рублей.

Аналитики сходятся во мнении, что российская валюта все также будет падать. Такое мнение подтверждают и данные с биржи Forex.

Отмечается, что в период торгов, в понедельник, 7 марта, стоимость доллара превысила 150 рублей. В какой-то момент денежная единица Соединенных Штатов Америки достигла 177,26 рублей, а евро в это время стоил 168,75 рублей.

В «БКС Мир инвестиций» предполагают, что 1$ к 11 марта будет стоить 100 — 120 рублей. А в ПСБ думают, что курс доллара составит 120 рублей, а в банке «Зенит» прогнозируют курс в 115-125 рублей за 1$.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Японии приняло решение о введении экспортных санкций в отношении 49 российских компаний и организаций.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Московская биржа в среду, 9 марта, не станет открывать торги в секции фондового рынка.