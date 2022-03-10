В Петербурге под закон о национализации могут попасть объекты на 150 млрд рублей

В Петербурге иностранные компании могут потерять более 150 млрд рублей в связи с новым законом о национализации. В собственность государства перейдут те объекты, которые объявили об уходе из РФ.

Иностранные бизнесмены часто занимаются строительством новых объектов недвижимости в российских городах. В основном они работают в крупных отраслях, а самые большие их растраты касаются розничной торговли, пишет «Комсомольская Правда – Санкт-Петербург».

Одним из самых популярных торговых центров Петербурга «Галерея» владеют американские девелоперы на 51%. Чешская компания несет ответственность за торговый центр «Невский центр», финская SRV открывала «Охта молл» и 50% «Жемчужной плазы».

Кроме того, два магазина «Мега» в Петербурге принадлежат шведам, владеющим компанией IKEA.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать предприятия западных компаний, отказавшихся от работы в России.