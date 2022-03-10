Россиянам рассказали, в чем лучше хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

Хранить сбережения можно не только в долларах и евро. Для этого есть немало альтернатив, например, золото, китайский юань и акции на фондовом рынке.

Для определения одного из видов указанных активов для хранения накоплений необходимо выбрать инвестстратегию, которой в дальнейшем надо будет придерживаться. По словам директора финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олега Шибанова, не стоит концентрироваться на одном виде активов, нужно вкладывать накопления по разным видам доступных инвестиций.

Как сообщило издание «Прайм», эксперт подчеркнул, что в целом поведение инвестора на фоне текущей обстановки в мире полностью зависит от стратегии и рисков. Если придерживаться более рискованной тактики, то вложение в акции и валюту наиболее подходящий вариант, однако если инвестор намерен сократить и сберечь капитал, то золото выступает более подходящим инструментом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что приобрести драгоценный слиток можно в банке, для этого необходимо иметь при себе паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, при этом покупатель должен видеть весы.