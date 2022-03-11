Финансисты рассказали россиянам, что сейчас рекомендуется делать с накоплениями

Эксперты рассказали, какой финансовой стратегии сейчас лучше придерживать в условиях, когда банки поднимают доходность по вкладам вслед за повышение ключевой ставки ЦБ до 20%.

По мнению профессора, эксперта Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области Елены Разумовской, сейчас лучше не суетиться. Ипотечные и потребительские кредиты лучше не брать, но при этом вкладываться их куда-то можно в случае, если имеются свободные деньги. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт рассказала, что изначально клиенты банков поспешили обналичить накопления, потому что люди испугались введения ограничения на снятие средств. В настоящее же время деньги несут назад из-за ставок банков, а также немаловажно то, что нет надобности платить НДФЛ из-за практически отсутствия разницы между доходностью по депозиту и ключевой ставкой.

«Раз ЦБ установил ее (ключевую ставку) на уровне 20 процентов, население предполагает, что инфляция будет не выше, проценты по вкладу хотя бы ее компенсируют», — заявила Елена Разумовская.

Специалист рекомендовала не снимать валюту до лучших времен, в связи с вероятным дефицитом наличных денег. При это лучшим вариантом будет оставаться в том портфеле накоплений, который уже есть. Также можно подготовить для себя некую «подушку безопасности» в виде будущего размера расходов на 1-3 месяца, советует эксперт.

Аналогичную меру предосторожности предлагают и бизнесу. Без острой необходимости кредиты лучше не брать, потому что ставки по ним также выросли вдвое. Касательно активов конкурентов, — к этому нужно подходить взвешенно, — считает профессор, директор института стратегического планирования и анализа УрГЭУ Максим Марамыгин. Он подчеркнул, что именно в кризисы рождались все большие состояния, и в этой ситуации выигрывают компании, которые обладают свободными деньгами.

По мнению экспертов, в настоящее время ситуация в России несколько лучше, чем в 2014 году, когда Россия испытала на себе действие санкции, в связи с чем внутренние проекты, включая образовательные и научные, финансируются в большем объеме.